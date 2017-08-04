Мискевич: мне нравится подход Даниэле Баньоли, он спокойнее брата

Новичок уфимского «Урала» диагональный Родион Мискевич сравнил методы работы главного тренера российского клуба Даниэле Баньоли и его брата Бруно Баньоли, под руководством которого белорус выступал в итальянской «Соре».

«Знаете, они на самом деле не похожи. Даниэле более спокойный, а его брат не такой спокойный. Он активный, бегает, заводит команду. Он более эмоциональный. Здесь мне тренер уже сказал, что сейчас надо спокойно начать работать, никуда не рвись. Мне нравится подход Даниэле Баньоли.

В Италии мне было тяжелее. В первый месяц я не понимал, где нахожусь, что от меня хотят. Язык я не знал. В России полегче. Я как будто не уезжал из Беларуси. Всё спокойно, мне здесь привычней.

Для меня важна командная задача. Мы хотим забраться, как можно выше. Лично я хочу расти, учиться чему-то новому. Чемпионат России и Италии – две лучшие лиги в мире. Игра с сильными командами поможет мне становиться лучше. Я постараюсь добиваться своих целей», – цитирует Мискевича официальный сайт «Урала».