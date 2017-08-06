Лямин и Красильников рады бронзе ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников, которые принесли России первую медаль ЧМ по пляжному волейболу за 10 лет, завоевав бронзу, прокомментировали свой успех.

«Здорово одержать победу в матче за бронзу после поражения в полуфинале. Играть против австрийцев и их болельщиков в полуфинале было тяжело, было очень трудно сосредоточиться. Никита провёл отличный турнир. Наш тренер и наша команда проделали большую работу, помогая нам готовиться к этому турниру», — приводит слова Красильникова пресс-служба турнира.

«Мы рады бронзе. Нам трудно было перестроиться после поражения в полуфинале. Я счастлив, что мы можем играть на таком высоком уровне. Это был замечательный опыт для моего партнёра и для меня. Мы бы хотели поблагодарить организаторов и публику за такой прекрасный турнир", — добавил Лямин.