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Баньоли: с Мискевичем «Урал» может ставить очень большие задачи

9 августа 2017, среда. 18:00 Волейбол

Главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли рассказал о начале тренировок в команде и новобранце — белорусском диагональном Родионе Мискевиче.

«Я за ним очень долго следил. Смотрел записи с игрой Мискевича, он был одним из лучших игроков в чемпионате Италии. Это хорошее приобретение для команды. Мой брат Бруно, у которого он тренировался в прошлом году, сказал, что это хороший игрок и его стоит приобрести. Это очень сильный волейболист, у него большой талант, с Мискевичем команда может ставить очень большие задачи. В чемпионате России у Родиона есть возможность расти и не останавливаться на достигнутом.

Я не был знаком со многими игроками, и, конечно, в первые дни мы сделали ставку на физическую подготовку. Не очень много работали с мячами, работали лишь над техникой. Я должен был посмотреть, на что игроки способны в техническом плане. Сейчас мы добавили в интенсивности, работаем очень хорошо», — приводит слова Баньоли «Спорт Бизнес Online».

«Урал» подтвердил подписание контракта с Мискевичем
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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МВК Урал Даниэле Баньоли
Новости. Волейбол
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