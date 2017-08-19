Воронков: сборная России не совершила много ошибок, поэтому и выиграла

Главный тренер сборной России U23 по волейболу Андрей Воронков прокомментировал победу над Турцией (4:0), ставшую для его подопечных второй подряд на чемпионате мира в Египте, который проходит по экспериментальным правилам счёта.

“Матч не был для нас лёгким. Турция — хорошая команда. Мы не совершили сегодня много ошибок, поэтому мы и выиграли. Если Россия завоевала титул два года назад, это совсем не значит, что мы обязательно будем победителями. Мы должны концентрироваться на каждой игре, больше внимания уделять подготовке к каждому матчу, чтобы быть побеждать вплоть до финала”, — приводит слова Воронкова пресс-служба турнира.