Спиридонов: лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает «Спартак»

Чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги в составе сборной России по волейболу, доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов прокомментировал собственное задержание полицией перед матчем седьмого тура футбольной Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом». Красно-белые, поклонником которых является волейболист, проиграли со счётом 3:4.

«Я доволен тем, что в итоге всё так произошло и я не попал на этот матч «Спартака». Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает «Спартак», — приводит слова Спиридонова „Р-Спорт“.

Задержанный перед футбольным матчем Спиридонов оштрафован на 500 рублей

Напомним, что Алексей был отпущен после уплаты штрафа в размере 500 рублей, но на стадион уже не успел.