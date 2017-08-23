Климкин: Спиридонов — заядлый фанат «Спартака», поэтому в «Зените» не приживётся

Главный тренер петербургского «Зенита» Александр Климкин рассказал о своём отношении к доигровщику Алексею Спиридонову, выступающему за красноярский «Енисей», и к его выходкам на площадке.

«Я хорошо отношусь к Алексею. Мы с ним иногда общаемся. Моё мнение — выходки на площадке мешают команде. Может быть, они помогают конкретному игроку завестись, а остальной команде вредят. К тому же Спиридонов — заядлый фанат московского «Спартака». В «Зените» он не приживётся!» — приводит слова Климкина «Спорт день за днём».