Воронков: сборная России не лучшим образом прошла квалификацию на ЧМ U23

Главный тренер молодежной сборной России по волейболу Андрей Воронков прокомментировал поражение от Ирана (3:4) и выход в полуфинал чемпионата мира U23. В турнирной таблице группы В Россия опередила занявший третье место Иран всего на 1 очко.

Мы не лучшим образом прошли квалификацию, потому что в итоге выиграли только одно очко у Ирана. И это несмотря на хорошую подготовку команды, которая показывает отличный волейбол. Думаю, что все ошибки сегодня были психологическими. Ребята в седьмой партии почувствовали близость поражения и начали совершать невынужденные ошибки», — приводит слова Вооронкова пресс-служба турнира.