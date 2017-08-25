Волейболисты РФ уступили Аргентине в финале ЧМ U23

Мужская молодёжная сборная России по волейболу проиграла команде Аргентины в финальном матче чемпионата мира U23, который проходил в Каире (Египет) по экспериментальным правилам счёта. Подопечные Андрея Воронкова по ходу матча уступали — 0:3, но сумели выиграть две следующие партии. Однако перевернуть ход игры российским волейболистам не удалось. Аргентинцы одержали победу со счётом 4:2. Самым результативным в составе сборной России стал Денис Богдан, набравший 12 очков, 11 баллов принёс команде Сергей Пирайнен.

Волейбол. Чемпионат мира U23. Мужчины. Финал

Россия – Аргентина – 2:4 (10:15, 11:15, 14:16, 16:14, 15:13, 9:15).