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Волейболисты РФ уступили Аргентине в финале ЧМ U23

25 августа 2017, пятница. 20:53 Волейбол

Мужская молодёжная сборная России по волейболу проиграла команде Аргентины в финальном матче чемпионата мира U23, который проходил в Каире (Египет) по экспериментальным правилам счёта. Подопечные Андрея Воронкова по ходу матча уступали — 0:3, но сумели выиграть две следующие партии. Однако перевернуть ход игры российским волейболистам не удалось. Аргентинцы одержали победу со счётом 4:2. Самым результативным в составе сборной России стал Денис Богдан, набравший 12 очков, 11 баллов принёс команде Сергей Пирайнен.

Волейбол. Чемпионат мира U23. Мужчины. Финал

Россия – Аргентина – 2:4 (10:15, 11:15, 14:16, 16:14, 15:13, 9:15).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России — Волейбол Андрей Воронков
Новости. Волейбол
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