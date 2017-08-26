С. Тетюхин: Пашка, я горжусь тобой!

Сборная России по волейболу вышла в финал чемпионата мира U19, обыграв Японию (3:0). Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал доигровщик с фамилией Тетюхин. Но не легендарный олимпийский чемпион Сергей Тетюхин, а его сын Павел, набравший в полуфинальном матче 21 очко, 4 из которых на блоке.

«Наша сборная России U19, сегодня одержала победу в полуфинале против команды Японии с счётом 3:0. Настоящие мужики! Буду очень сильно болеть и переживать за Вас в финале! Пашка, горжусь тобой!” – написал Тетюхин-старший на своей странице «ВКонтакте».