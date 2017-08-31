Алекно: у «Зенита» алиби. Тренируемся вдевятером с тремя либеро

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно оценил действия подопечных на предварительном этапе Кубка России. “Зенит” выиграл два матча из трёх.

«Сегодня, когда мы разговаривали, больше всего говорил про то, что у нас алиби. Игрового ритма нет, тренируемся вдевятером с тремя либеро. Связующий молодой, который первый год играет в Суперлиге. Молодые, новые игроки, взаимодействия никакого. Это всё – алиби и лирика. Второе, если командных действий нет, мы не можем себе позволить сегодня не принимать, имея на задней линии Вербова, Леона и Пантелеймоненко. Не имеем права не подавать и совершать большое количество ошибок. Хочу больше от них индивидуальной работы сейчас, а потом командной – это же закономерно», — цитирует Алекно официальный сайт ВФВ.