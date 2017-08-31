175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Алекно: у «Зенита» алиби. Тренируемся вдевятером с тремя либеро

31 августа 2017, четверг. 11:38 Волейбол

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно оценил действия подопечных на предварительном этапе Кубка России. “Зенит” выиграл два матча из трёх.

«Сегодня, когда мы разговаривали, больше всего говорил про то, что у нас алиби. Игрового ритма нет, тренируемся вдевятером с тремя либеро. Связующий молодой, который первый год играет в Суперлиге. Молодые, новые игроки, взаимодействия никакого. Это всё – алиби и лирика. Второе, если командных действий нет, мы не можем себе позволить сегодня не принимать, имея на задней линии Вербова, Леона и Пантелеймоненко. Не имеем права не подавать и совершать большое количество ошибок. Хочу больше от них индивидуальной работы сейчас, а потом командной – это же закономерно», — цитирует Алекно официальный сайт ВФВ.

«Зенит» и «Енисей» выиграли последние матчи на предварительном этапе КР
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
МВК Зенит-Казань Алексей Вербов Вильфредо Леон Владимир Алекно Максим Пантелеймоненко
Новости. Волейбол
31 августа 2017, четверг
11:38 Алекно: у «Зенита» алиби. Тренируемся вдевятером с тремя либеро
10:15 Петров: «Локомотив» на отлично справился с задачей в матче с «Нефтяником»
09:20 Съёмщиков: рассчитывали, что на предварительном этапе КР «НОВА» будет фаворитом
00:44 Словенцы победили Польшу и сыграют с Россией в 1/4 финала ЧЕ
30 августа 2017, среда
21:33 Болгары и итальянцы вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Польше
18:19 «Зенит» и «Енисей» выиграли последние матчи на предварительном этапе КР
16:22 «Динамо-Москва» победило «Ярославич», «НОВА» обыграла «Тархан» в Кубке России
15:15 Вольвич: не забуду о чувстве, которое испытываешь, когда в холодильнике пусто
14:10 Плачи: доволен игрой с «Уралом», хотя она была непростая
13:08 Баньоли: «ФАКЕЛ» действовал результативно в нужные моменты
12:22 Ермаков: соперники не в того подавали планер, поэтому и проиграли
11:16 Брянский: «НОВА» держала съём, наверное, это придало нам сил
10:26 Петров: «Локомотив» должен был решать исход игры с «НОВОЙ» в трёх партиях
09:27 Касторнов: нам не надо обольщаться после трёх побед на старте чемпионата Европы
29 августа 2017, вторник
23:44 Хтей: в 1/4 финала ЧЕ по волейболу 20 тыс. человек будут болеть против России
21:06 Санкт-петербургский «Зенит» выиграл у казанского в матче Кубка России
17:25 Волейболисты РФ на тай-брейке проиграли команде Ирана в финале Универсиады
09:59 Клюка: я чувствую себя хорошо, всё идёт по плану
09:52 Шляпников: матч с Испанией показал, кто может сыграть в следующих встречах
04:17 Малых: в финале Универсиады было тяжело психологически, но все выдержали
00:59 Сборные Польши и Словении поспорят за право сыграть с Россией в 1/4 финала ЧЕ
28 августа 2017, понедельник
23:13 Сборная России победила Испанию на чемпионате Европы по волейболу
22:05 «Белогорье» и «ФАКЕЛ» победили на КР, питерский «Зенит» проиграл «Динамо-ЛО»
21:06 Сербы победили финнов, Германия обыграла Словакию на ЧЕ в Польше
19:05 «Зенит-Казань», «Локомотив» и московское «Динамо» добились побед на старте КР
17:24 Женская сборная России по волейболу победила на Универсиаде
16:55 Хтей: «Белогорье» провело переговоры со Спиридоновым по будущему сезону
16:03 Блокирующая Пушина включена в символическую сборную ЧМ U18
15:16 Шеманова: в матче со сборной Турции мы сделали всё, что смогли
14:15 Кариков: до сих пор не знаю, что случилось с девушками в полуфинале ЧМ U18
13:03 Эсфандиар: я очень доволен победой над РФ, наши тренеры проделали большую работу
11:59 Российские волейболисты вышли в финал Универсиады в Китайском Тайбэе
11:28 Дальхауссер и Лусена выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболу
10:20 Фарджад: сборная Ирана лучше сыграла на ЧМ U19, чем команда России
09:32 Итальянки выиграли чемпионат мира U18, победив в финале доминиканок
01:10 Волейболистки РФ завоевали бронзовые медали ЧМ U18, обыграв Турцию
00:27 Тетюхин и Мельников вошли в символическую сборную чемпионата мира U19
27 августа 2017, воскресенье
22:01 Жигалов: на ЧЕ любая команда способна на сюрприз, поэтому нужно быть собранным
21:00 Волейболисты РФ стали серебряными призёрами ЧМ U19, уступив в финале Ирану
19:42 Власов: можно такой праздник волейбола тут устроить, если не настроиться
19:16 «Пляжники» РФ заняли весь пьедестал на ЧЕ U18 в Казани
17:58 Воронина и Бочарова выиграли ЧЕ U18 по пляжному волейболу
17:35 Шляпников: радует, что у сборной России достаточная глубина «скамейки»
15:52 Россияне победили сборную Аргентины в 1/4 финала Универсиады, уступая 0:2
14:44 Сборная России среди девушек U18 проиграла в полуфинале ЧМ в Аргентине
Все новости RSS
Партнерский контент