Ярёменко: Германия — неудобный соперник для любой команды, в том числе для РФ

Генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Ярёменко прокомментировал победу мужской сборной России над бельгийцами в полуфинале чемпионата Европы в Польше со счётом 3:0 (25:14, 25:17, 25:17) и поделился ожиданиями от финального матча с немцами.

«Мы показали командную игру, которая по качеству была более чем удовлетворительной. Результат был ожидаемым. Надеемся сохранить такой же настрой на финал. Команда нацелена только на высокие задачи. Конечно, у болельщиков могли быть любые сомнения перед полуфиналом, но ребята доказали, что являются настоящей командой. Ребята правильно настроились и добились нужного результата.

Германия с технической точки зрения очень неудобный соперник для любой команды, в том числе и для Сербии, что она доказала сегодня, и для России. У неё есть сильная подача, стабильный приём и большие возможности в центре сети, что всегда неудобно для соперников. У них сильный диагональный Георг Грозер, хорошая игра на съёме. Будет непростой матч, но российская команда знает сильные и слабые стороны немцев, поэтому настрой на финал серьёзный. В европейском волейболе сейчас каждая команда может обыграть каждую. Предугадать что-то сложно», — цитирует Ярёменко «Р-Спорт».