175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ярёменко: Германия — неудобный соперник для любой команды, в том числе для РФ

3 сентября 2017, воскресенье. 10:14 Волейбол

Генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Ярёменко прокомментировал победу мужской сборной России над бельгийцами в полуфинале чемпионата Европы в Польше со счётом 3:0 (25:14, 25:17, 25:17) и поделился ожиданиями от финального матча с немцами.

«Мы показали командную игру, которая по качеству была более чем удовлетворительной. Результат был ожидаемым. Надеемся сохранить такой же настрой на финал. Команда нацелена только на высокие задачи. Конечно, у болельщиков могли быть любые сомнения перед полуфиналом, но ребята доказали, что являются настоящей командой. Ребята правильно настроились и добились нужного результата.

Германия с технической точки зрения очень неудобный соперник для любой команды, в том числе и для Сербии, что она доказала сегодня, и для России. У неё есть сильная подача, стабильный приём и большие возможности в центре сети, что всегда неудобно для соперников. У них сильный диагональный Георг Грозер, хорошая игра на съёме. Будет непростой матч, но российская команда знает сильные и слабые стороны немцев, поэтому настрой на финал серьёзный. В европейском волейболе сейчас каждая команда может обыграть каждую. Предугадать что-то сложно», — цитирует Ярёменко «Р-Спорт».

«Руссо — туристо». Как выйти в финал и не вспотеть
И не только не вспотеть, но и не проиграть ни одной партии. Как думаете, кто в финале чемпионата будет фаворитом?
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Бельгии — Волейбол Мужская сборная Германии — Волейбол Мужская сборная России - Волейбол Александр Ярёменко
Новости. Волейбол
3 сентября 2017, воскресенье
10:14 Ярёменко: Германия — неудобный соперник для любой команды, в том числе для РФ
09:44 Хейнен: сборная РФ — лучшая команда на ЧЕ, но, надеюсь, золото выиграет Германия
00:54 Жигалов: надеюсь, в финале сборная России продолжит победную серию на ЧЕ
00:38 Шляпников: сборная России ожидала весомой конкуренции от Бельгии
2 сентября 2017, суббота
23:26 Сборная России по волейболу вышла в финал чемпионата Европы
21:15 Сборная Германии вышла в финал ЧЕ по волейболу, на тай-брейке обыграв Сербию
21:04 Казанский «Зенит» обыграл питерских одноклубников на Кубке России
19:56 Первый чемпионат Европы по снежному волейболу пройдёт в 2018 году в Австрии
16:59 «Локомотив» и «Урал» добились очередных побед на предварительной стадии КР
13:03 Женский чемпионат Европы — 2019 пройдёт в четырёх странах
00:57 «Белогорье», «ФАКЕЛ» и «Кузбасс» добились побед на предварительном этапе КР
1 сентября 2017, пятница
23:29 Гамова стала членом комиссии спортсменов Европейской конфедерации волейбола
20:18 Казанский и питерский ВК «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» выиграли матчи в КР
17:21 Хейнен: победа — 3:2 — над Россией в полуфинале ЧЕ будет нормальным результатом
16:12 Гамова: в «Уралочке» сказали, что отдадут трудовую в обмен на ключи от квартиры
15:14 Шипулин: думаю, сборная России должна победить на чемпионате Европы
14:13 Стали известны места проведения мужского и женского ЧЕ-2019
13:24 Хтей: сборная России на ЧЕ доказывает, что это команда с большой буквы
12:25 Паенк: волейболисты сборной Словении потратили все силы в матче с Польшей
11:15 Ковач: Россия жаждет играть в финале ЧЕ, но здесь было уже немало сюрпризов
10:24 Винчич: сборная России ничего не позволила сделать словенцам
09:30 Гамова: о словах Маричева подумала: «Почему я должна прикрывать чью-то попу?»
31 августа 2017, четверг
23:31 Россия сыграет с Бельгией в полуфинале ЧЕ по волейболу
23:01 Михайлов: сборная Словении осталась во вчерашнем матче с Польшей
22:19 Шляпников: командная работа стала ключом к успеху сборной России
20:42 «ФАКЕЛ» одержал третью победу в Кубке России по волейболу
20:08 Сборная России по волейболу вышла в полуфинал ЧЕ
17:35 Спиридонов: с Хтеем мы могли и о любви разговаривать, я — игрок «Енисея»
16:20 Вербов: предыдущий сезон получился не совсем захватывающим
15:09 Шулепов: в трёх матчах Кубка России для «АСК» всё было печально
14:27 Голубев: с игровыми кондициями всё у сборной России будет в порядке
13:38 Климкин: санкт-петербургскому «Зениту» нужно проделать ещё много работы
12:19 Согрин: Казань – это такой соперник, на которого не нужно настраиваться
11:38 Алекно: у «Зенита» алиби. Тренируемся вдевятером с тремя либеро
10:15 Петров: «Локомотив» на отлично справился с задачей в матче с «Нефтяником»
09:20 Съёмщиков: рассчитывали, что на предварительном этапе КР «НОВА» будет фаворитом
00:44 Словенцы победили Польшу и сыграют с Россией в 1/4 финала ЧЕ
30 августа 2017, среда
21:33 Болгары и итальянцы вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Польше
18:19 «Зенит» и «Енисей» выиграли последние матчи на предварительном этапе КР
16:22 «Динамо-Москва» победило «Ярославич», «НОВА» обыграла «Тархан» в Кубке России
15:15 Вольвич: не забуду о чувстве, которое испытываешь, когда в холодильнике пусто
14:10 Плачи: доволен игрой с «Уралом», хотя она была непростая
13:08 Баньоли: «ФАКЕЛ» действовал результативно в нужные моменты
12:22 Ермаков: соперники не в того подавали планер, поэтому и проиграли
11:16 Брянский: «НОВА» держала съём, наверное, это придало нам сил
Все новости RSS
Партнерский контент