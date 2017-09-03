Верхес: сборная России провела практически идеальный матч

Центральный блокирующий сборной Бельгии Питер Верхес прокомментировал поражение от команды России в полуфинале чемпионата Европы в Польше со счётом 0:3 (14:25, 17:25, 17:25). В финале подопечные Сергея Шляпникова встретятся с немцами, а бельгийцы в матче за третье место сразятся с сербами.



«У нас всё пошло не так, но я хотел бы поздравить сборную России. Соперник провёл практически идеальный матч. Я прошу прощения за то, что мы даже близко не сыграли на таком же уровне, как в предыдущих матчах. Россияне просто были сильнее нас во всех элементах игры.

Мы дважды в этом году встречались с сербами, один матч проиграли, второй выиграли, так что не могу сказать, кто завоюет бронзу. Но я точно знаю, что следить за этой игрой будет интересно», — цитирует Верхеса официальный сайт ЕКВ.