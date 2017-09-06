Российские волейболистки победили японок в матче Большого чемпионского кубка

Женская сборная России в своём втором матче на Большом чемпионском кубке в Токио (Япония) в четырёх партиях обыграла хозяек соревнований со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 28:26). Для подопечных Владимира Кузюткина это первая победа на турнире, для японок — первое поражение.

Большой чемпионский кубок. Женщины. Токио, Япония. Второй тур

Япония — Россия — 1:3 (25:22, 18:25, 22:25, 26:28).

8 сентября сборная России сыграет с американками, а японки встретятся с командой Бразилии. Турнир завершится 10 сентября.