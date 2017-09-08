Панкова: в матче с США мы не смогли сделать то, что хотели

Капитан женской сборной России Екатерина Панкова прокомментировала поражение от команды США в матче третьего тура Большого чемпионского кубка в Нагое (Япония) со счётом 2:3 (25:23, 21:25, 25:19, 21:25, 9:15).

«Я хотела бы поблагодарить всех, кто пришёл на игру сегодня. Мы могли сыграть лучше. Мы могли лучше действовать в защите, быть более эффективным. Мы извиняемся за это. У нас был план на игру, но, проще говоря, мы не смогли сделать то, что хотели», — приводит слова Панковой официальный сайт FIVB.