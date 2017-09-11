Брянский: было заметно, что игроки сборной из «ФАКЕЛА» несколько опустошены

Главный тренер новокуйбышевской «НОВЫ» Константин Брянский прокомментировал победу над новоуренгойским «ФАКЕЛОМ» в первом туре российской Суперлиги со счётом 3:2 (21:25, 18:25, 25:21, 25:16, 15:13).

«Прежде всего хочу поздравить игроков «ФАКЕЛА» — Волкова, Клюку и Власова — с победой на чемпионате Европы. Это грандиозный результат сборной России за последние четыре года. Было заметно, что парни выложились полностью в Польше и сейчас ещё несколько опустошены. Им нужно немного времени, чтобы снова прийти в форму.

Что касается нашего сегодняшнего матча, то нам удалось выдержать напор «ФАКЕЛА» в первых двух партиях, где наши соперники играли просто великолепно. Всё решили несколько мячей, а эйс в конце четвёртого сета, наверное, придал нам уверенности, и это помогло выиграть", — цитирует Брянского официальный сайт ВФВ.