Волейбольной школе олимпийского резерва «Енисей» будет присвоено имя Носкова

С 1 января 2018 года спортивной школе олимпийского резерва по волейболу «Енисей» (Краснояск) будет присвоено имя бывшего директора клуба Эдуарда Носкова, который скончался 22 апреля 2017 года на 41-м году жизни.

Соответствующее распоряжение первого заместителя губернатора края Виктора Томенко было принято 11 сентября, сообщает официальный сайт красноярского клуба.

Носков в 1990-2000-е годы защищал цвета красноярского «Дорожника» на позиции доигровщика. В 1997–2002 годах он был капитаном команды. В 1999 году Носков в составе «Дорожника» выиграл Кубок Сибири и Дальнего Востока. В 2010 году он стал директором «Енисея».