Тетюхин: молодёжь «ФАКЕЛА» чувствует, когда даёшь слабину. Они добивают

Капитан «Белогорья», доигровщик Сергей Тетюхин прокомментировал победу над «ФАКЕЛОМ» (3:0) в домашнем матче второго тура чемпионата России по волейболу.

«Первая и третья партии получились, можно сказать, пожарными. Первую начали очень весело, но чуть не закончили за упокой. Сначала всё хорошо получалось: и взаимодействие, и на блоке, соперник много ошибался. Но потом наступил момент, когда мы остановились, думали, что дойдём на своем запасе очков. Молодёжь на той стороне — они чувствуют, когда даёшь слабину. Они добивают. Но, к счастью для нас, к сожалению, для них, всё закончилось вот так.

У нас было большое желание. По сравнению с первым матчем начинают появляться какие-то взаимодействия. Думаю, в дальнейшем качество будет только повышаться. Очень важно, что все, особенно вновь прибывшие ребята, прибавляют с каждым матчем. Надеюсь, что это наш ещё не самый лучший матч. Уверен, что они ждут нас впереди», — приводит слова Тетюхина пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.