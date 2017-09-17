Согрин: нужно держать концентрацию до конца, до последнего свистка

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин прокомментировал поражение от «НОВЫ» (2:3) в выездном матче второго тура чемпионата России по волейболу.

«Соперники сегодня по уровню были одинаковые – большое количество ошибок и с той, и с другой стороны. Да, мы упустили пятую партию – жалко, обидно, но жизнь продолжается. Игрокам нужно держать концентрацию до конца, до последнего свистка. Мне кажется, что в пятой партии после счёта 13:6 пришла уверенность, что одолеем. За это и любят спорт — он прекрасен именно непредсказуемостью таких игр», — приводит слова Согрина пресс-служба «НОВЫ».