Калинин: «Динамо-Москва» во что бы то ни стало надо выиграть следующий матч дома

Волейболист московского «Динамо» Денис Калинин прокомментировал поражение от кемеровского «Кузбасса» в домашнем матче второго тура российской Суперлиги со счётом 2:3 (25:21, 18:25, 20:25, 25:22, 11:15).



«Я думаю, что результат был очень неожиданным. Мы настраивались на победу. Вторая игра дома и второе поражение. На этом должны поставить точку и следующий матч дома во что бы то ни стало выиграть. Самое главное — добавить эмоций», — приводит слова Калинина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Московское «Динамо» потерпело 2-е поражение на старте ЧР по волейболу