Алекно: такое ощущение, что мы все ждем Андерсона

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в домашнем матче 3-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Волейбол получился средний. Мы плохо принимали и во многом вытащили игру за счет «физики» — атаки и подачи. Думаю, что в новом сезоне будет много таких тяжёлых матчей. Они заставят нас и весь город больше ценить победы. «Локомотив» понравился. Сегодня всё было на грани, «на тоненького», но мы выиграли концовки.

Такое ощущение, что мы все ждем Андерсона. Не стоит этого делать. От того же Максима Пантелеймоненко хочу намного большего. Он медленно набирает игровой ритм. Пока делаю скидку на тот перерыв, что у него был, и возраст. Но ему надо прибавлять», — приводит слова Алекно пресс-служба «Зенита».