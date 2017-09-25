Италия и Сербия вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу

На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд, который проходит в Грузии и Азербайджане, завершились все матчи третьего игрового дня. В группах В и D стали известны победители, которые напрямую вышли в четвертьфинал. Это команды Италии и Сербии, одержавшие по 3 победы. Оставшиеся матчи в группах А и С будут проведены 25 сентября.

Также известны первые пары 1/8 финала. 26 сентября за выход в четвертьфинал сыграют Беларусь – Чехия, Нидерланды – Хорватия.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины

Группа А

Германия – Венгрия – 3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:18).

Азербайджан – Польша – 3:0 (25:14, 25:21, 25:23).

Группа В

Грузия – Беларусь – 0:3 (8:25, 11:25, 12:25).

Хорватия – Италия – 2:3 (23:25, 21:25, 25:19, 25:10, 11:15).

Группа D

Бельгия – Сербия – 1:3 (26:24, 20:25, 22:25, 21:25).

Чехия – Нидерланды – 1:3 (21:25, 16:25, 25:21, 22:25).