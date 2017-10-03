Д. Волков: на тай-брейке в матче с «Зенитом» я уже еле на ногах держался

Доигровщик новоуренгойского «Факела» Дмитрий Волков прокомментировал поражение от казанского «Зенита» в матче пятого тура российской Суперлиги со счётом 2:3 (22:25, 25:17, 23:25, 25:20, 9:15).

«После прошлой крайне неудачной встречи с питерским «Зенитом» мы всё проанализировали, постарались минимизировать собственные ошибки и настроились на серьёзную борьбу. Для нас главное было показать всё, на что мы способны, бороться за каждый мяч, и, я считаю, мы выполнили эту задачу. Конечно, мы рады, что смогли оказать такое сопротивление «Зениту», надеюсь, что теперь мы будем только прибавлять от матча к матчу.

На тай-брейке просто не хватило сил. Лично я уже еле держался на ногах, потому что выложился полностью в предыдущих сетах. В пятой партии всё решил Макс Михайлов – вышел на подачу, буквально расстрелял нас и практически закончил матч. Он просто какая-то машина!" — цитирует Волкова официальный сайт клуба.