«Ленинградка» заняла второе место на турнире «Ленинградская осень»

В спортивном комплексе «Озеро Зеркальное» прошёл международный турнир по волейболу среди женских команд «Ленинградская осень». Участие в соревнованиях приняли «Ленинградка», «Ленинградка-2», «Тулица» (все — Россия), а также чешский «Оломоуц», финский «ЛП-Виести» и «Астана» (Казахстан).

Подопечные Александра Кашина дошли до финала соревнований, в котором потерпели поражение от чемпиона Финляндии «ЛП-Виести» со счётом 0:3 (22:25, 23:25, 16:25), сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

В матче за третье место «Оломоуц» уступил «Тулице» со счётом 0:3 (19:25, 17:25, 15:25).