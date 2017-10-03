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«Ленинградка» заняла второе место на турнире «Ленинградская осень»

3 октября 2017, вторник. 13:16 Волейбол

В спортивном комплексе «Озеро Зеркальное» прошёл международный турнир по волейболу среди женских команд «Ленинградская осень». Участие в соревнованиях приняли «Ленинградка», «Ленинградка-2», «Тулица» (все — Россия), а также чешский «Оломоуц», финский «ЛП-Виести» и «Астана» (Казахстан).

Подопечные Александра Кашина дошли до финала соревнований, в котором потерпели поражение от чемпиона Финляндии «ЛП-Виести» со счётом 0:3 (22:25, 23:25, 16:25), сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

В матче за третье место «Оломоуц» уступил «Тулице» со счётом 0:3 (19:25, 17:25, 15:25).

Источник: Официальный сайт ВК "Ленинградка" Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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