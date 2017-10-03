Кашин: на финал «Ленинградка» вышла, выиграв заранее

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение команды в финале турнира «Ленинградская осень». В решающем матче коллектив из Санкт-Петербурга уступил финскому клубу «ЛП-Виести» со счётом 0:3 (22:25, 23:25, 16:25).

«Мы выиграли у финнов их домашний турнир. Там отдали только одну партию. Здесь до этого выиграли пять матчей, не проиграв ни одной партии. Очень интересная игра была с чехами. Они выложились против нас и больше ни с кем так не сыграли. Это была наша лучшая игра на предсезонных соревнованиях.

Что касается финнов, то мы слишком просто выиграли накануне, и команда вышла, выиграв заранее. Хотя я предупреждал игроков, что будет совершенно другая игра. У нас очень низкий процент реализации своих возможностей. Провалились в атаке, ни на подаче, ни на блоке, ни на приёме мы финнам не уступили», — цитирует Кашина официальный сайт клуба.