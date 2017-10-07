Жбанков: у Леона очень сильная подача, как из пушки

Старший тренер волейбольного клуба «Газпром-Югра» Руслан Жбанков прокомментировал выездное поражение от казанского «Зенита» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Мне кажется, ребята немного перегорели, это было видно – скованные движения, ошибки, которых в обычной ситуации мы не допускаем. О каком-то недонастрое говорить не приходится в матче с «Зенитом». Потом вошли в игру и играли достаточно неплохо, но, к сожалению, не хватило. Выход Лорана Алекно стал сюрпризом со знаком минус, потому что мы готовились к выходу Бутько, и информации по молодому связующему у нас было не так много, как хотелось бы. Поэтому мы в какой-то мере не были готовы к его выходу на площадку. Исход матча решили детали: наши неподачи где-то во второй партии, которая, на мой взгляд, была ключевой. Выиграй мы вторую партию, всё могло бы развернуться в другую сторону. А в четвёртой партии до концовки была равная игра, но потом Леон вышел на подачу. Там очень сильная подача, ребятам сказать нечего. Как из пушки», – приводит слова Жбанкова «Татар-информ».