Козлов: мы должны выполнять работу хорошо вне зависимости от финансовой ситуации

Связующий нижневартовской «Югры-Самотлор» Дмитрий Козлов поделился впечатлениями после поражения от красноярского «Енисея» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 20:25).

«Мы настраивались на игру, готовились, разбирали соперника. Старались выполнять установку. Но… Много брака было в первой партии во всех компонентах игры. Во второй партии вели в концовке, но не смогли её завершить в свою пользу в одной расстановке.

Я думаю, что это психология. Нужно кому-то помимо командных действий брать на себя ответственность. Как у «Енисея» Рузье при счёте 5:10 стал забивать тяжёлые мячи, другие игроки стали оживать, навязали борьбу и переломили ход третьей партии. То же нужно было сделать нам. По ходу второй партии всё складывалось и в атаке, и в защите, но в концовке не хватило мастерства, а может быть, психологии.

У нас была беседа с руководством. Договорились, что мы будем выполнять свою работу. Не должна эта ситуация на нас влиять. Мы профессионалы и должны выполнять свою работу хорошо вне зависимости от финансовой ситуации. Пока у нас не получается добиться результата, которого мы хотим», — цитирует Козлова официальный сайт ВФВ.