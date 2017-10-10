Брянский: на старте игры «Ярославич» ничего не давал сделать «Нове»

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Константин Брянский поделился впечатлениями после победы над «Ярославичем» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 3:2 (17:25, 25:27, 25:19, 25:17, 15:11).

«В отдельных отрезках мы серьёзно проигрывали в подаче и приёме. Из-за этого никак не получалось уравнять счёт и заиграть более уверенно. Надо отдать должное «Ярославичу» — хозяева на старте игры, на подачах Рохина практически ничего сделать нам не давали. Но в середине игры лидеры нашей команды всё-таки нашли свою подачу, которая позволила заиграть нашим блокирующим. А затем и приём стабилизировался, что позволило нам победить», — цитирует Брянского официальный сайт ВФВ.