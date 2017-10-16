Константинов: очень доволен тем, что игроки «Локомотива» не опустили рук

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над «Динамо-ЛО» в матче полуфинального этапа Кубка России со счётом 3:1 (25:15, 25:18, 21:25, 26:24). «Железнодорожники» вышли в «Финал четырёх».

«Впечатление от матча самое позитивное, все игроки, которые вышли на замену, горели желанием играть. Да, после выигранной нами первой партии стало уже ясно, что мы прошли в «Финал четырёх», но я очень доволен тем, что мы держали высокий игровой темп до конца, а не опустили рук. Думаю, болельщикам понравилась игра молодых ребят, которые первый раз вышли играть в рамках матча Суперлиги.

Я счастлив, что мы добились победы в четвёртой партии с тем составом, который был на площадке. В общем, ставлю положительную оценку команде за полуфинальный этап Кубка России. Без ошибок, конечно, не обошлось, будем исправлять их на тренировках», — цитирует Константинова официальный сайт клуба.