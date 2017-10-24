Чередник: в игре с «Динамо-ЛО» произошёл момент, когда все просто остановились

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Чередник прокомментировал победу над «Динамо-ЛО» в седьмом туре российской Суперлиги со счётом 3:2 (25:21, 21:25, 19:25, 25:19, 15:12).

«В игре произошёл момент, когда все просто остановились. Куда-то силы делись, но в нужный момент встряхнулись. Команда нам по зубам, хотя прекрасно знали, что «Динамо-ЛО» тщательно готовилось к нам. Сопернику очень нужна была победа. А она всем нужна. У нас было очень большое количество своих ошибок на протяжении всего матча. Причём ошибки глупые, дилетантские. Волнение и чрезмерное желание выиграть иногда даёт технический брак. Хотел бы отметить Антонена Рузье и Рому Жося, который вышел вместо Диаса. Поначалу Рома не испортил рисунка игры, а потом дал необходимое качество, пусть и без особых фантастических комбинаций», — цитирует Чередника официальный сайт ВФВ.