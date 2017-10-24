Брянский: думаю, «Югра-Самотлор» ещё покажет хороший волейбол

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Константин Брянский прокомментировал победу над нижневартовской «Югрой-Самотлор» в седьмом туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:22).

«Как и в любой игре, всегда есть огрехи, которые хотелось бы убрать. В целом, конечно, приятно победить дома — 3:0. С нашей стороны игра была достаточно ровная — это и позволило дать результат. Команда «Югра-Самотлор» очень боевитая и сложная. Я думаю, они ещё покажут хороший волейбол», — приводит слова Брянского официальный сайт ВФВ.