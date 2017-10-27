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Дьяков: победа над «Сахалином» для «Динамо-Метар» дорогого стоит

27 октября 2017, пятница. 15:26 Волейбол

Главный тренер челябинского клуба «Динамо-Метар» Дмитрий Дьяков поделился впечатлениями после первой победы подопечных в стартовавшем чемпионате России. В четвёртом туре «Динамо-Метар» победил «Сахалин» со счётом 3:2 (15:25, 25:22, 26:24, 18:25, 15:12).

«Наконец-то наша молодая команда одержала победу. Вдвойне важно, что мы победили дома. Я думаю, что эта победа придаст уверенности в своих силах. Конечно, хотелось выиграть 3:1. Но не смогли взять четвёртую партию. Неважно сыграли сами. Но молодцы, что проявили характер в пятой партии. Она была очень важной. Сказали игрокам: или сейчас, или никогда. Хочу поблагодарить девчонок, поздравить их. Эта сегодняшняя победа нам была очень нужна, и она дорогого стоит», — цитирует Дьякова официальный сайт ВФВ.

«Динамо-Метар» выиграло первый матч в сезоне, одолев «Сахалин»
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Метар ЖВК Сахалин
Новости. Волейбол
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