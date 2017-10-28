Колчин: прекрасно возвращаться на планету, в большой волейбол и с такой командой

Главный тренер московского «Динамо» Борис Колчин прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в матче 8-го тура чемпионата России по волейболу, а также ситуацию с французским центральным блокирующим Кевином ле Ру.

«Ситуация была неидеальная: масса травм и микротравм, болезней — это какая-то напасть. Поэтому я вдвойне благодарен ребятам, что они в таком составе выстояли. Все видели, что у нас центральным был доигровщик. Общая игра позволила нам выстоять и показать неплохую игру.

В каком психологическом состоянии принял команду? Давайте расскажу, какое у меня психологическое состояние. Вообще, прекрасно возвращаться на эту планету, в большой волейбол, ещё и с такой командой. Поэтому я вдвойне счастлив. А что касается взлётов и падений, это бывает у каждой команды. Мне приходилось работать с командами и с 11-го места, и с 9-го. Просто надо верить ребятам, сплотить коллектив и добавить немножко азарта, тогда всё получится.

С Кевином ле Ру хотел бы познакомиться. Врачи рассказывали, у него травма, которая была не впервые. Во Франции у него специальный лечащий врач, к которому он попросил разрешения съездить. Надеюсь, он появится в ближайшем будущем. Конечно, это будет усиление команды. Хотя надо ещё раз отметить нашего доигровщика Дика Коя, который не растерялся на позиции центрального. Он большой мастер», – приводит слова Колчина «Спорт Бизнес Online».