Баньоли: у «Динамо» есть Бережко, который делает разницу на площадке, он лидер

Главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:3) в матче 8-го тура чемпионата России по волейболу.

«Перед игрой мы верили, что можем выиграть у этой команды. «Динамо» нам показало, что они находятся на очень высоком уровне. Они использовали свои шансы и заслужили победу. Мы свои возможности не использовали. У них есть такой игрок, как Бережко, который делает разницу на площадке, он лидер. Такие игры должны нас научить хорошо страховать, хорошо защищаться, хорошо ставить блок.

Был ли для меня матч против «Динамо» принципиальным? Думаю, наоборот, у волейболистов «Динамо» был больший стимул обыграть меня. Здесь были многие, кто играл в команде, в которой я был главным тренером. Очень часто бывает так, что против бывших тренеров игроки стараются действовать на максимуме», – приводит слова Баньоли «Спорт Бизнес Online».