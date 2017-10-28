100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Баньоли: у «Динамо» есть Бережко, который делает разницу на площадке, он лидер

28 октября 2017, суббота. 22:34 Волейбол

Главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:3) в матче 8-го тура чемпионата России по волейболу.

«Перед игрой мы верили, что можем выиграть у этой команды. «Динамо» нам показало, что они находятся на очень высоком уровне. Они использовали свои шансы и заслужили победу. Мы свои возможности не использовали. У них есть такой игрок, как Бережко, который делает разницу на площадке, он лидер. Такие игры должны нас научить хорошо страховать, хорошо защищаться, хорошо ставить блок.

Был ли для меня матч против «Динамо» принципиальным? Думаю, наоборот, у волейболистов «Динамо» был больший стимул обыграть меня. Здесь были многие, кто играл в команде, в которой я был главным тренером. Очень часто бывает так, что против бывших тренеров игроки стараются действовать на максимуме», – приводит слова Баньоли «Спорт Бизнес Online».

«Динамо» одержало первую победу под руководством Колчина, обыграв «Урал»
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо Москва МВК Урал Даниэле Баньоли Юрий Бережко
Новости. Волейбол
28 октября 2017, суббота
22:34 Баньоли: у «Динамо» есть Бережко, который делает разницу на площадке, он лидер
22:28 Колчин: прекрасно возвращаться на планету, в большой волейбол и с такой командой
21:29 Хабибуллин: «Газпром-Югра» слишком уважительно относится к Тетюхину и компании
21:23 Тетюхин: сегодня «Газпром-Югра» выбрал «жертвой» меня
20:12 Константинов: с «Кузбассом» получилось настоящее, горячее сибирское дерби
20:07 Саммелвуо: у «Кузбасса» игра на съёме с «Локомотивом» не получилась
18:40 «Динамо-ЛО» одержало первую победу в ЧР по волейболу сезона-2017/18
17:52 «Нова» нанесла питерскому «Зениту» пятое поражение в ЧР по волейболу
17:39 «Динамо» одержало первую победу под руководством Колчина, обыграв «Урал»
17:31 «Факел» обыграл «Ярославич» в чемпионате России по волейболу
17:28 «Белогорье» одержало 7-ю победу в чемпионате России по волейболу
16:53 «Локомотив» в гостях одолел «Кузбасс» в восьмом туре мужской Суперлиги
27 октября 2017, пятница
16:12 Приходько: игрокам «Сахалина» нельзя ошибаться, когда счёт равный
15:26 Дьяков: победа над «Сахалином» для «Динамо-Метар» дорогого стоит
14:12 Кашин: игры не было, но результат «Ленинградка» получила
13:04 Ушаков: от «Динамо-Краснодар» победа опять ушла из-за множества ошибок
12:02 Кукушкин: в «Протоне» вообще сложная ситуация, поэтому и дух не боевой
11:22 Парубец: я думаю, что скоро у «Уралочки-НТМК» всё наладится
11:10 Бабешина: когда проигрываем, Терзич говорит: «Что нахмурились? Кто умер?»
10:18 Терзич: в игре не показываем того, что на тренировках. Через 2-3 года справимся!
09:32 Чередник: эйс Бутько при счёте 24:23 – это опыт, это уверенность в себе
09:17 Алекно: «Енисей» чуть не обыграл «Зенит-Казань»
26 октября 2017, четверг
23:44 Красильников: состав «Заречья» каждый год меняется, но дух остаётся
21:24 Московское «Динамо» победило «Уралочку-НТМК» в 4-м туре женской Суперлиги
20:48 «Ленинградка» нанесла краснодарскому «Динамо» 4-е поражение подряд
19:59 «Заречье-Одинцово» продлило победную серию на старте ЧР до 4 матчей
18:53 «Динамо-Метар» выиграло первый матч в сезоне, одолев «Сахалин»
17:27 Казанский «Зенит» одержал 60-ю победу кряду в Суперлиге, одолев «Енисей»
15:30 Крецу: Гранкин отлично владеет мячом, однако он поздно вернулся из сборной
14:21 Уланова: нам надо было реабилитироваться после поражения от московского «Динамо»
13:11 Королёва: пугают перепады в игре и то, что они такие длительные
12:04 Перепёлкин: классно, что игроки «Динамо-Казань» весь матч сохраняли концентрацию
11:01 Гилязутдинов: сильная команда у Красноярска, один из фаворитов этого сезона
10:02 Кошкин: впервые в сезоне мы столкнулись с таким блоком, как у «Динамо-Казань»
09:06 Соперником «Енисея» в решающем раунде квалификации ЛЧ будет «Марица»
25 октября 2017, среда
16:40 Казанское «Динамо» нанесло «Енисею» первое поражение в Суперлиге сезона-2017/18
15:22 Блокирующий «Динамо-Москва» Ле Ру пройдёт курс реабилитации во Франции
14:09 Маммадова: всегда знала, что если меня покупают, то для каких-то серьёзных задач
13:20 Крецу: нельзя так просто встать с утра и выиграть у Казани
12:05 Кротков взял интервью у игроков «Зенита» в рубрике клубного канала «За кадром»
11:19 Касторнов: в «Динамо» пропало взаимопонимание между тренерским штабом и игроками
10:09 Леон: я не ожидал, что «Зенит» может проиграть девять очков подряд
09:05 Касторнов: у Колчина есть желание доказать, что его рано списывать со счетов
24 октября 2017, вторник
21:52 Бакун: волейболистам «Белогорья» нужно прибавлять в сыгранности
21:05 10 очков Кошелевой не спасли «Галатасарай» от поражения в матче с «Экзачибаши»
Все новости RSS
Партнерский контент