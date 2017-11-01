С. Кукушкин: делать кого-то козлом отпущения в «Протоне» будет неправильно

Председатель правления «Протона» из Саратовской области Станислав Кукушкин рассказал о причинах неудачного старта команды в чемпионате России. В четырёх турах «Протон» одержал одну победу и занимает седьмое место в турнирной таблице.

«У Александры Пасынковой травма, а Веру Костючик пока не можем заявить. Обвинять кого-то в данный момент и делать козлом отпущения будет неправильно. Всё в комплексе. Нужно было что-то поменять сейчас, внести какую-то новую струю. Возможно, это повлияет на результаты. Винить кого-то в нынешней ситуации преждевременно. Слишком много обстоятельств сложилось», — цитирует Кукушкина «Р-Спорт».

Исполняющим обязанности главного тренера «Протона» вместо Романа Кукушкина назначен Юрий Маричев.