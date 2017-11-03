Приходько: с таким блоком, как у Казани, сложно бороться не только «Сахалину»

Главный тренер «Сахалина» Константин Приходько прокомментировал поражение от казанского «Динамо» в матче Кубка России со счётом 0:3 (11:25, 15:25, 18:25).

«Ожидали, конечно, что у «Динамо» будет такой настрой. «Динамо-Казань» – хорошая команда, которая к тому же играет дома. Они показали мощную игру на подаче, на блоке. Мы же не справились с подачей, не смогли на выбитых мячах бороться с таким высоким блоком. Поэтому и такой результат.

Надо было показывать игру, а только потом уже думать о результате. Мы должны были найти свою игру, прийти в себя… Хотя, конечно, получилось немногое.

Агрессивная подача приводит к выбитым мячам, выбитые мячи – к организованному блоку. Плюс ростовые данные игроков «Динамо». С таким высоким, хорошо организованным блоком, думаю, сложно бороться не только нам, но и всем другим командам», — цитирует Приходько официальный сайт «Динамо».