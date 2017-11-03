Терзич: игроки «Динамо-Москва», выступающие за сборную, выглядели как юниоры

Главный тренер московского «Динамо» Зоран Терзич прокомментировал поражение от «Протона» из Саратовской области на предварительном этапе Кубка России со счётом 2:3 (25:19, 26:28, 21:25, 25:17, 13:15).

«Поздравляю «Протон» с победой. Сегодня, думаю, у нас не было качественной игры. Она была эмоциональной, интересной для болельщиков, это да. Думаю, что сегодня на месте «Протона» могла быть любая команда, мы играли плохо. Не знаю почему, но это второй раз в этом году. Зал здесь маленький, но есть атмосфера и много болельщиков.

Можно проиграть, это не страшно. Но в «Динамо» есть много опытных игроков, которые играют за национальную сборную. Но сегодня они выглядели как юниоры. Но надо продолжать работать, чтобы лучше играть и выиграть чемпионат», — цитирует Терзича официальный сайт «Протона».