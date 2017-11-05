Вербов: в матче за Суперкубок «Зенит» подавал плохо, но иногда это даже радует

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов после победы в Суперкубке России над московским «Динамо» (3:0) порадовался, что его команда выиграла не за счёт подачи.

«Хочется отметить, что сегодня нам удалось победить не за счет подачи. «Динамо» – это принимающая команда, которая умеет принимать и любит это делать. Это можно отнести к их козырям, хотя мы сегодня подавали очень плохо. Иногда это даже радует, потому что приходилось искать хорошую игру за счёт других элементов, а не только подачи, как это происходит обычно. Спасибо, что это был Суперкубок – настрой максимальный, полный зал: всё это не дает расслабиться, что иногда у нас случается в турах чемпионата страны. Сегодня двойная радость – стали обладателями Суперкубка и заработали три очка в матче с принципиальным соперником.

Даже если Суперкубок соединили к туром чемпионата страны, наверное, он всеми не расценивается как какое-то грандиозное событие. Тем более для Казани, которая ставит перед собой максимальные задачи всегда. Хорошо, что победили, некоторые ребята у нас ещё не имеют медалей, и они радовались как чему-то сверхъестественному. Те, кто давно играет в команде, радуются и трофею, и трём очкам в чемпионате, потому что конкуренция сейчас подросла», – приводит слова Вербова «Татар-информ».