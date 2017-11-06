Ковалёв: мы недооценили «Ярославич», в итоге чуть игру не потеряли

Связующий уфимского «Урала» Дмитрий Ковалёв прокомментировал победу над «Ярославичем» в девятом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (21:25, 25:15, 27:25, 25:21). «Урал» выиграл свой шестой матч в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Коллектив из Ярославля потерпел восьмое поражение.

«Тяжело начали игру, было какое-то расслабление, недооценили соперника, в итоге чуть игру не потеряли. Но потом собрались и выиграли.

С чем связана нестабильность? Это что-то психологическое. Не знаю, будем разбираться", — приводит слова Ковалёва пресс-служба клуба.