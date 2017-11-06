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175 лет назад 2016
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Ковалёв: мы недооценили «Ярославич», в итоге чуть игру не потеряли

Волейбол

Связующий уфимского «Урала» Дмитрий Ковалёв прокомментировал победу над «Ярославичем» в девятом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (21:25, 25:15, 27:25, 25:21). «Урал» выиграл свой шестой матч в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Коллектив из Ярославля потерпел восьмое поражение.

«Тяжело начали игру, было какое-то расслабление, недооценили соперника, в итоге чуть игру не потеряли. Но потом собрались и выиграли.

С чем связана нестабильность? Это что-то психологическое. Не знаю, будем разбираться", — приводит слова Ковалёва пресс-служба клуба.

«Урал» одержал шестую победу в чемпионате России по волейболу
Источник: Официальный сайт ВК "Урал" Сообщить об ошибке
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