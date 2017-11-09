«Перуджа» победила солигорский «Шахтёр» в первом матче квалификации ЛЧ

8 ноября состоялись первые матчи решающего раунда квалификации мужской Лиги чемпионов. В частности, новосибирский «Локомотив» победил словенский «АСХ Воллей» со счётом 3:0 (28:26, 25:22, 25:19). Ответная встреча состоится в Новосибирске 12 ноября.

В других матчах были зафиксированы такие результаты:

«Шахтёр» (Беларусь) — «Перуджа» (Италия) — 1:3 (25:23, 20:25, 17:25, 16:25).

«Посожильница» (Австрия) — «Фенербахче» (Турция) — 0:3 (17:25, 22:25, 22:25).

«Омония» (Кипр) — «Ястшембский Венгель» (Польша) — 0:3 (26:28, 13:25, 16:25).

«Войводина» (Сербия) — «Тулуза» (Франция) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:21).

«Гронинген» (Нидерланды) — «Нолико» (Бельгия) — 1:3 (19:25, 25:22, 17:25, 22:25).

«Нефтохимик» (Болгария) — «Фридрихсхафен» (Германия) — 1:3 (19:25, 19:25, 28:26, 18:25).

«Форд Стор Леворанта» (Финляндия) — «Ческе Будеёвице» (Чехия) — 3:0 (25:20, 25:22, 25:15).