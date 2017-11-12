Колчин: на таких играх, как с «Енисеем» учатся и идут дальше

Главный тренер московского «Динамо» Борис Колчин прокомментировал победу над «Енисеем» в домашнем матче 10-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (3:1).

«Первое впечатление такое, что если соперник находится на 11-м месте турнирной таблицы, а нам приходится с ним так серьёзно бороться, то соперники в дальнейшем уже не делятся на слабых и сильных. Было тяжеловато, потому что «Енисей» играл легко и раскованно.

Нам необходимо выигрывать домашние матчи. Немного давила ответственность, пока лёгкости в игре не наблюдается, много своих нюансов, над которыми мы работаем. Радует, что сегодня был первый выход после большого перерыва у Кевина Ле Ру. Его можно считать удовлетворительным, в первую очередь по настрою. Видно, что у него есть сильный внутренний характер, присутствует настоящая спортивная злость. Ребятам нужно пожелать, чтобы они меньше переживали за ошибки, которые всегда случаются. Всем игрокам спасибо. Ребята, которые были сегодня в запасе, отработали, как могли. Важно, что мы сегодня получили важные три очка. Видно, что команда начинает возвращаться, лазарет у нас сокращается, что обнадёживает на дальнейшие игры.

Важно, что Алексей Остапенко поймал кураж на подаче и выдал хорошую серию. Странно, что до этого на играх мы уверенно чувствовали себя на приёме, а сегодня уверенности не было. Может быть это связано с хорошей подачей соперника. Поэтому надо готовиться и к планеру и к силовой подаче. Много чего предстоит отшлифовать: съём, фриболы — работы достаточно. Я вижу, что у команды есть потенциал. Главное, чтобы было настроение, с которым можно приобрести лёгкость в игре, кураж, с которыми проще выигрывать. Это одна из наших целей. А пока необходимо ликвидировать пробел, который произошел в начале сезона. Тогда и начнётся красивый волейбол. Хотя сегодня тоже была достойная игра. На таких играх учатся и идут дальше», — приводит слова Колчина пресс-служба ВФВ.