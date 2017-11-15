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Плачи: «Факел» победил на площадке соперника, где играть очень тяжело

Волейбол

Главный тренер команды «Факел» Камилло Плачи прокомментировал победу над «Кузбассом» (3:0) в выездном матче 11-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. После 11-го тура команда из Нового Уренгоя вышла на третье место в турнирной таблице.

«Мы играли очень хорошо, я доволен командой. Мы здорово выглядели в Сургуте и через 4 дня смогли показать ещё один хороший матч. Мы играли на площадке соперника, где играть очень тяжело, и сегодня мы довольны, что показали хороший волейбол и победили», — приводит слова Плачи пресс-служба «Кузбасса».

«Кузбасс» в трёх сетах проиграл «Факелу» в 11-м туре мужской Суперлиги
Источник: Официальный сайт ВК "Кузбасс" Сообщить об ошибке
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