Плачи: «Факел» победил на площадке соперника, где играть очень тяжело

Главный тренер команды «Факел» Камилло Плачи прокомментировал победу над «Кузбассом» (3:0) в выездном матче 11-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. После 11-го тура команда из Нового Уренгоя вышла на третье место в турнирной таблице.

«Мы играли очень хорошо, я доволен командой. Мы здорово выглядели в Сургуте и через 4 дня смогли показать ещё один хороший матч. Мы играли на площадке соперника, где играть очень тяжело, и сегодня мы довольны, что показали хороший волейбол и победили», — приводит слова Плачи пресс-служба «Кузбасса».