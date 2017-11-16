Брянский: в борьбе нервов победило «Динамо-Москва», с чем я их и поздравляю

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Константин Брянский прокомментировал поражение от московского «Динамо» в 11-м туре российской Суперлиги со счётом 2:3 (25:22, 18:25, 25:20, 19:25, 14:16).

«Мы провели неплохой матч, но могли бы и лучше. К сожалению, не сработали замены, за исключением Ананьева, который вселил в команду надежду в четвёртой партии своей подачей. Пятая партия была очень сложной. Играли равные соперники. В борьбе нервов победило «Динамо», с чем я их и поздравляю. Сегодня выезжаем в Новосибирск, будем работать там», – цитирует Брянского официальный сайт ВФВ.