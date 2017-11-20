Руссу: «Заречью-Одинцово» играть надо было начинать раньше

Волейболистка «Заречья-Одинцово» Виктория Руссу прокомментировала поражение от московского «Динамо» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (19:25, 10:25, 23:25). Для подопечных Вадима Панкова это первый проигрыш в текущем национальном первенстве.

«Мы не выполнили установки тренера, очень жалко. Мы не смогли показать свою игру. Не собрались — не было приёма, не было атаки. В третьем сете немного вздохнули, но поздно, играть надо было начинать раньше», — приводит слова Руссу официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.