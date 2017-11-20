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Чередник: разница в классе всё-таки дала свой результат в матче с «Белогорьем»

Волейбол

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Чередник прокомментировал поражение от белгородского «Белогорья» в 12-м туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (16:25, 20:25, 18:25).

«Наша команда серьёзно готовилась к этой игре, было огромное желание победить, но команда, которая находится на другой половине площадки, – это заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы. «Белогорье» имеет хорошую подачу, они заставили нас ошибаться в приёме. Мы пытались в некоторых моментах достать соперника – нам это удавалось, но разница в классе всё-таки дала свой результат», — цитирует Чередника официальный сайт ВФВ.

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Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
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