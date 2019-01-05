Воронков: удивился, почему Краснодар допустил ошибок больше, чем обычно

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу над краснодарским «Динамо» (3:0) в выездном матче девятого тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги.

«В принципе, нелегко сегодня получилось. Игра была напряжённой. Наша заслуга в том, что мы, настраиваясь на этот матч, ставили задачу сделать минимальное количество ошибок. Что нам и удалось. Я удивился, почему Краснодар допустил ошибок больше, чем обычно. Это явно бросалось в глаза. А в остальном матч был очень напряжённым. Где-то в концовках, даже с середины партий, нам удалось выдержать концентрацию, на приёме — сломить соперника, а сами, наоборот, приём выдержали.

Что с Юлией Подскальной и Аной Клегер? Восстанавливаются.

С какими мыслями приехал в город, где работал с мужской командой? Зал отличный, энергетика хорошая. Несмотря на новогодние праздники, публики собралось достаточно и тёплая поддержка была. Даже невзирая на то что болели за свою родную команду, к нам это тоже относилось, мы заводились от этой поддержки. Интересен волейбол на Кубани, и здесь интересно было играть», — приводит слова Воронкова пресс-служба краснодарского «Динамо».