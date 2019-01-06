Горбатков: «Нове» не хватает стабильности в мастерстве

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Александр Горбатков прокомментировал поражение от кемеровского «Кузбасса» (0:3) в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Сегодня у нас был очень сильный соперник. Мы не справились на приёме, и это нас очень серьёзно выбило. Плюс к этому у соперника была очень серьёзная высота атак нападающих, здесь мы готовились, но в итоге не справились. На сегодняшний день нам не хватает стабильности в мастерстве, поэтому мы в каждой партии уступали два, три мяча. Будем продолжать работу над нашими слабыми сторонами», — приводит слова Горбаткова пресс-служба «Новы».

После 12-го тура «Нова» с 3 победами в 12 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице Суперлиги.