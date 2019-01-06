Тренер «Кузбасса»: хочу отметить хорошее взаимодействие Кобзаря с Подлесных

Тренер кемеровского «Кузбасса» Олег Миканович прокомментировал победу над новокуйбышевской «Новой» (3:0) в выездном матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Очень доволен, что новый год начали с победы. Переживали, что после праздников и трудной дороги будет тяжело играть, но ребята молодцы – справились. Сегодня у нас полетела подача. Также хочу отметить хорошее взаимодействие Кобзаря с Подлесных. Получилось то, чему мы в последнее время уделяли много внимания на тренировках», — приводит слова Микановича пресс-служба «Новы».

После 12-го тура «Кузбасс» с 10 победами в 12 матчах занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, уступая только казанскому «Зениту».