Сукомел: удовлетворён командой, но будем стараться улучшить качество игры

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал победу над «Динамо-Метаром» в матче женской Суперлиги. Челябинская команда проиграла москвичам на своей площадке со счётом 0:3 (23:25, 9:25, 17:25).

«Рад, что удалось дать поиграть ближайшему резерву нашей команды. Девушки хорошо отработали, старались. Не всегда получалось, но главное – было желание. В целом удовлетворён тем, как пока команда играет в чемпионате, но есть ещё над чем работать. Будем стараться улучшить качество игры», — приводит слова Сукомела официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В 10-м туре 9 января москвичи примут «Динамо» из Краснодара, а «Динамо-Метар» в гостях сыграет с казанским «Динамо».