Панков: победы «Заречью» необходимы. Без побед невозможно играть

Главный тренер команды «Заречье-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал победу своих подопечных над «Минчанкой» (3:1) в матче девятого тура открытого чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

«Я уже говорил, что когда команда проигрывает ряд матчей, тяжело выйти из ямы. У нас была серия поражений, и нам было тяжело психологически. Первая партия этого матча получилась скомканной, мы были недостаточно сконцентрированны. Хорошо, что мы смогли переломить себя, выйти из этого негатива и выиграть второй сет. А затем уже повели в игре. Хотя в концовке третьей партии был тяжёлый момент, когда мы почти проиграли сет из-за небрежности в игре. Но всё же смогли вытащить в решающий момент. Четвёртая партия была боевая, у нас была серия замен, которая сработала. Я очень рад, что мы выиграли. Победы нам необходимы. Без побед невозможно играть. Психология решает многое», — приводит слова Панкова пресс-служба «Заречья».