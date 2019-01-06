Гончаров: ехали побеждать, но не удалось из-за своих ошибок

Главный тренер белорусской «Минчанки» Виктор Гончаров прокомментировал поражение в выездном матче девятого тура открытого чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги с «Заречьем-Одинцово» (1:3).

«Эмоции в сегодняшнем матче зашкаливали как у наших игроков, так и у игроков «Заречья». Во второй партии мы провалились на приёме, а сами не могли хорошо подавать. В третьей партии мы смогли достать соперника и даже имели сетбол, но две ошибки не дали нам выиграть этот сет. Мы ехали сюда побеждать или как минимум заработать очко, но не удалось из-за своих ошибок. Думаю, что это связано с эмоциями игроков. Мы почти на 80% смогли выполнить установку на игру. Но концовку мы проиграли чисто на эмоциях, не хватило хладнокровия», — приводит слова Гончарова пресс-служба «Заречья».